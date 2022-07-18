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В Приморской крае ликвидируют последствия сильнейших ливней

11:56
  • понедельник
  • 18 июля 2022

В регионе размыты дороги и повреждены мосты

В Приморской крае ликвидируют последствия сильнейших ливней. В Уссурийске сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации. После дождей увеличилась площадь подтопленных территорий. Размыты дороги, повреждены мосты.

Жители села Михайловка рассказывают, что сначала вода полностью затопила огороды. А как только зашла и в дома, сразу стали спасать всё, что можно. Сильные затяжные дожди прошли практически по всему краю. Потоками буквально смывало мосты и дороги. На некоторых участках, конечно, можно проехать. Но ряд сел остаются отрезанными большой водой.

Самые сильные повреждения в Ольгинском районе. Жители трёх сел до сих пор не могут никуда выехать из-за обвалившегося моста. Дороги к ним пока нет. Как света и связи.

Режим ЧС сегодня ввели в Уссурийском городском округе. За двое суток здесь выпало полторы месячных нормы осадков. Затоплены поля у 19 сельхозпроизводителей. Но из домов вода начала постепенно уходить.

Спустя два дня открыт проезд в село Яконовку. Правда, пока преодолеть брод могут только внедорожники и большегрузы.

Сейчас по посёлку разбросаны поломанные деревья, камни. Вода затопила населенный пункт всего за несколько часов. Сильный поток чудом обошел стороной жилые дома.

Сейчас жители и спасатели устраняют последствия стихии. На дорогах края работает около 100 единиц техники. Все службы остаются в режиме повышенной готовности.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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