Жертвами небывалой жары в Испании стали 400 человек

В стране бушуют десятки природных пожаров

Страны Западной Европы страдают от аномальной жары. В самый разгар туристического сезона температура в Испании преодолела отметку в 45 градусов. Только за неделю жертвами африканского зноя стали почти четыреста человек. В стране бушуют десятки природных пожаров.

Леса горят и в соседней Франции - совсем рядом с регионом Бордо. Максимальный уровень опасности объявлен в 15 департаментах страны.

Схожая картина в Италии. Там пламя уже подбирается к крупным городам. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

В Великобритании проблему обсуждают сегодня на внеочередном заседании правительства. Впервые в истории королевства из-за жары объявлен самый высокий - красный - уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается до плюс сорока.

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