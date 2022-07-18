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В Дербенте открыли самый большой в России мультимедийный фонтан

12:07
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Площадь конструкции сопоставима с футбольным полем

Завораживающее шоу воды и света. В центре Дербента открыли самый большой в России мультимедийный фонтан. Площадь конструкции сопоставима с футбольным полем - почти пять тысяч квадратных метров. Всё выполнено в архитектурных традициях Дагестана и облицовано местным природным камнем.

Более двух тысяч струй поднимаются на высоту десятиэтажного дома. На разных ярусах расположены 9 чаш, световые проекторы, есть даже сцена. Выступления национальных коллективов сопровождает оркестр. А на большом водном экране, созданном при помощи новейшего программного обеспечения, идет голографическое шоу.

"Это объединило людей, которые сегодня собрались на этой площади, и дербентцев, и дагестанцев, и гостей нашей республики. Наверно в этом заключается важность этого проекта и сегодняшнего праздника, хочу еще раз всех поблагодарить", - заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

На торжественном открытии небо озарили не только лучи проекторов, но и залпы салюта - в комплексе установлены специальные площадки для запуска фейерверков. На этом сюрпризы не закончились. Для посетителей проводят экскурсии по подземной части фонтана. Там не только компрессоры и насосы, но и большая интерактивная выставка.

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Мультимедийный фонтан
Мультимедийный фонтан
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