Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились через 20 лет после отмененной помолвки

Свадьба состоялась в Лас-Вегасе

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в Лас-Вегасе. Об этом сообщает американский портал TMZ, специализирующийся на новостях о звездах.

Позднее Лопес подтвердила информацию о свадьбе на своем сайте. Пара приехала в часовню практически под закрытие. Им даже пришлось переодеваться в свадебные наряды в туалете. Аффлек и Лопес стояли в очереди за свидетельством о браке вместе с четырьмя другими парами.

"Настоящая любовь — единственное, что имеет значение в браке. Это только вы вдвоем и обещания, которые вы даете друг другу: любить, заботиться, быть терпеливыми и добрыми. У нас все это есть. Правы те, кто говорит: "Все, что тебе нужно, — это любовь". Любовь — великая вещь, может быть, лучшая из всех, и ее стоит ждать" — заявила счастливая Лопес.

Актер и певица уже состояли в отношениях. В 2002 году они даже были помолвлены, но свадьба в итоге не состоялась. В прошлом году Аффлек и Лопес возобновили отношения.

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