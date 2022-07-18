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Минобороны рассказало о преимуществах "Искандеров"

10:20
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Ракета "может залететь прямо в окно или в открытую дверь"

Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого расчета одного из таких комплексов.
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Министерство обороны России продемонстрировало кадры, на которых "Искандер-М" в специальном камуфляже, который выезжает на позицию, готовится к стрельбе и затем запускает крылатую ракету Р-500.

Начальник боевого расчета отметил, что преимущество "Искандеров" заключается в том, что их ракеты низко летят, их "не берет ПВО". В частности, его расчет поразил украинский подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра, сообщает РИА Новости.

"Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. В арсенале комплекса имеются как баллистические, так и крылатые ракеты.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что в рамках спецоперации по защите республик Донбасса "Искандеры" продолжают наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Для этих комплексов не бывает плохих погоды или дорог. Они способны выполнять задачи практически в любых условиях.

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