СК обнародовал фото с места крушения вертолета Малиновского

Расследование продолжается

Следственный комитет на транспорте расследует дело о крушении вертолета Robinson на Камчатке.

Три человека, включая пилота, биатлониста Игоря Малиновского, находившиеся на борту, погибли, подтвердили в ведомстве.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Накануне стало известно, что Бывший биатлонист Антон Шипулин должен был лететь тем же маршрутом, что и Малиновский, но не полетел из-за тумана.

Частный вертолет Robinson пропал накануне, 16 июля. За штурвалом находился Игорь Малиновский, неоднократный чемпион мира и Европы в юниорских соревнованиях по биатлону. Группа не была зарегистрирована в качестве туристов, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В воскресенье спасатели обнаружили разрушенный вертолет в районе вулканического массива Большой Семячик. Машина полностью сгорела. Пилот и два пассажира погибли, их тела обнаружили на месте падения.

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