ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боррель анонсировал план противодействия угрозе энергобезопасности

11:28
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Документ представит Еврокомиссия

Перед Европой стоит угроза энергобезопасности, однако на следующей неделе Еврокомиссия представит свой план действий в этой области. С таким заявлением в понедельник, 18 июля, выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза
Французская энергетика перешла на мазут

Официальный представитель Брюсселя заявил, что до сих пор убежден в том, что решение о введении санкций против России было правильным, несмотря на последствия для Евросоюза.

Боррель также пообещал представить новые предложения по расширению санкционного давления на Москву, основой которых станет эмбарго на золото из России, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, которые вводит в отношении России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.