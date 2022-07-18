Боррель анонсировал план противодействия угрозе энергобезопасности

Документ представит Еврокомиссия

Перед Европой стоит угроза энергобезопасности, однако на следующей неделе Еврокомиссия представит свой план действий в этой области. С таким заявлением в понедельник, 18 июля, выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза

Официальный представитель Брюсселя заявил, что до сих пор убежден в том, что решение о введении санкций против России было правильным, несмотря на последствия для Евросоюза.

Боррель также пообещал представить новые предложения по расширению санкционного давления на Москву, основой которых станет эмбарго на золото из России, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, которые вводит в отношении России.

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