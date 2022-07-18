H&M временно откроет магазины для распродажи

Компания окончательно уходит из России
Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M). Об этом говорится в распространенном заявлении компании.
Шведский ритейлер объяснил решение об уходе из России "операционными проблемами и непредсказуемым будущим.
"Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет",- сказала гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.
Перед уходом H&M откроет торговые точки и проведет масштабную распродажу товаров. Ее сроки пока неизвестны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"