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H&M временно откроет магазины для распродажи

10:51
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Компания окончательно уходит из России

Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M). Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

Шведский ритейлер объяснил решение об уходе из России "операционными проблемами и непредсказуемым будущим.

"Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет",- сказала гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

Перед уходом H&M откроет торговые точки и проведет масштабную распродажу товаров. Ее сроки пока неизвестны.

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