Четких временных рамок нет

Специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты все ее цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.

По словам представителя Кремля, четких временных рамок для спецоперации нет.

"Главное - эффективность выполнения этой операции", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что российские военные используют высокоточное оружие, работая аккуратно, чтобы избежать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения.

"Чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне, особенно о националистических батальонах, подразделениях, которые не гнушаются ничем", - заявил Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

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