Люксембург рассказал о содержании новых санкций ЕС против России

Рестрикции затронут компании и политиков

Новые санкции Евросоюза затронут юридических лиц, политиков из России и коллаборационистов на Украине. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали в министерстве иностранных дел Люксембурга.

По словам главы ведомства Жана Ассельборна, европейские государства "подготовили все, что касается этих санкций", предварительная работа уже проделана.

Министр отметил, что санкции не изменят мир, однако "мы должны продолжать курс, который взяли".

Конкретные фамилии и названия компаний, которые попадут под новые санкции, Ассельборн называть не стал, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Евросоюза обсудят новые санкции против России на плановой встрече в Брюсселе 18 июля. Предполагается, что в седьмой пакет санкций ЕС против России войдет, в частности, запрет на экспорт российского золота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"