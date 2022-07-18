Киев объявил о получении первых заявлений от россиян на украинскую визу

Пока никому визу не дали

Десять граждан России подали документы на получение украинской визы. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Чиновник уточнил, что за первую неделю после введения Киевом визового режима для россиян не было получено ни одного заявления. Во вторую неделю поступили четыре заявления на долгосрочную визу, остальные — на краткосрочную.

По словам Демченко, пока визу никому не выдавали — на проверку предоставляемых заявителями данных уходит около десяти дней, но для россиян этот срок может оказаться длиннее.

Как пояснил представитель Госпогранслужбы Украины, "должно пройти какое-то время, чтобы проверить, кто эти люди", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина с 1 июля ввела визовый режим для граждан России. По словам украинского президента Владимира Зеленского, эта мера вводится "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности". В России сохраняется прежний режим въезда граждан Украины, украинских беженцев принимают в десятках российских регионов.

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