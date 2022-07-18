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Киев объявил о получении первых заявлений от россиян на украинскую визу

11:45
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Пока никому визу не дали

Десять граждан России подали документы на получение украинской визы. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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Чиновник уточнил, что за первую неделю после введения Киевом визового режима для россиян не было получено ни одного заявления. Во вторую неделю поступили четыре заявления на долгосрочную визу, остальные — на краткосрочную.

По словам Демченко, пока визу никому не выдавали — на проверку предоставляемых заявителями данных уходит около десяти дней, но для россиян этот срок может оказаться длиннее.

Как пояснил представитель Госпогранслужбы Украины, "должно пройти какое-то время, чтобы проверить, кто эти люди", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина с 1 июля ввела визовый режим для граждан России. По словам украинского президента Владимира Зеленского, эта мера вводится "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности". В России сохраняется прежний режим въезда граждан Украины, украинских беженцев принимают в десятках российских регионов.

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