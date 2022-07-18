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Песков прокомментировал санкции фразой "Что нас не убивает, то делает крепче"

11:16
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Россия уже привыкла к ограничениям

Санкции против России являются ценой за ее независимость и суверенитет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.

По его словам, Москва уже привыкла к санкциям, поскольку общее количество ограничений еще со времен СССР "исчисляется тысячами".

"У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче", - заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Выражение, использованное Дмитрием Песковым, является измененным вариантом высказывания немецкого философа Фридриха Ницше – "Что не убивает меня, то делает меня сильнее".

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