С тех пор глава британского МИД не приезжает в российскую столицу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о провалах главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москве, а также указала на ее недоразвитые "осаждалки" и "вызывалки".

Ранее на дебатах прендующая на пост премьер-министра Трасс заявила о том, что на G20 была готова "осадить" главу МИД России Сергея Лаврова.

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз <…> Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" Сергея Лаврова в Москве - ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Более того, Трасс на этом позор Трасс не закончился. Представитель МИД рассказала, что продолжение конфузов Трасс можно было наблюдать в ходе трапезы.

"Это вы еще не видели Лиз Трасс за столом в ходе ланча. В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб", - отметила Захарова.

После произошедшего Трасс перестала приезжать в Москву, пытаясь сделать так, чтобы о конфузе все забыли.

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