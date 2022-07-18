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В офисе Зеленского уточнили статус главы СБУ и генпрокурора

11:59
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Чиновников не уволили, подчеркнули в аппарате президента Украины

Отстранение от исполняемых обязанностей генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение с этих должностей. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали в офисе украинского президента.
Зеленский объяснил увольнение генпрокурора и главы СБУ

Как отметил заместитель главы офиса Зеленского Андрей Смирнов, в настоящее время речи об увольнении этих двух чиновников не идет. Указы президента не означают фактического увольнения.

Венедиктова и Баканов пока только отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Окончательное решение об их должностях будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований, сообщает РИА Новости.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от исполнения должностных обязанностей руководителей Генеральной прокуратуры и Службы безопасности. Глава государства заявил, что сотрудники этих ведомств совершали государственную измену, а отвечать за своих подчиненных предстоит руководителям.

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