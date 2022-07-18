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Чехия призвала к пересмотру принципов отношений Евросоюза с Россией

12:19
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Это необходимо в новой реальности, полагают в Праге

Чехия собирается предложить странам Евросоюза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз". Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал чешский министр иностранных дел Ян Липавский.
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По словам главы МИД Чехии, которая председательствует в настоящее время в ЕС, существует ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения Брюсселя и Москвы. Однако, полагает политик, эти принципы должны быть обновлены и адаптированы "к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам".

Липавский заявил, что призовет европейских коллег подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Настало время пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России, цитирует чешского политика РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия делает все, чтобы не пополнять бюджеты недружественных государств, подчеркнув, что это делается в интересах российских граждан и бизнеса. Он напомнил, что страны Запада ввели против России санкции, а также финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины.

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