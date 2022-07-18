"Внимание всем!" В Москве пройдет плановая проверка систем оповещения

Прозвучат сигналы сирен

В Москве 20 июля пройдет плановая проверка системы оповещения.

С 10:40 до 12:00 прозвучат сигналы сирен и заработают громкоговорители со словами "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты. Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.

На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Его озвучит диктор", - сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Проверку проводят для своевременного информирования жителей и своевременных действий экстренных и оперативных служб в случае ЧС.

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