FT: у Европы из-за Украины заканчиваются запасы оружия

Страны ЕС не были подготовлены к конфликту

В Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины.

Об этом написала газета Financial Times. Речь идет о о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для "сдерживания продвижения России".

Европа рискует оказаться неподготовленной к вооруженным столкновениям, уверены аналитики. Ситуация на Украине продемонстрировала слабую готовность европейских стран к боевым действиям на континенте.

Ранее в Италии допустили прекращение поставок оружия на Украину из-за политического кризиса, устроенного российским властями. Бездоказательное обвинение в адрес Москвы прозвучало из уст министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"