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FT: у Европы из-за Украины заканчиваются запасы оружия

12:30
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Страны ЕС не были подготовлены к конфликту

В Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины.
США отправят на Украину четыре установки HIMARS

Об этом написала газета Financial Times. Речь идет о о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для "сдерживания продвижения России".

Европа рискует оказаться неподготовленной к вооруженным столкновениям, уверены аналитики. Ситуация на Украине продемонстрировала слабую готовность европейских стран к боевым действиям на континенте.

Ранее в Италии допустили прекращение поставок оружия на Украину из-за политического кризиса, устроенного российским властями. Бездоказательное обвинение в адрес Москвы прозвучало из уст министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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