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Кремль объявил Иран другом и партнером России

12:41
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Государства будут развивать сотрудничество

Россия дорожит отношениями с Ираном и придает им большое значение. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля назвал Иран другом и партнером России, назвав отрадным тот факт, что президенты двух государств находятся в процессе постоянного общения.

По словам Пескова, у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество так, чтобы минимизировать последствия санкций Запада. Иран не первое десятилетие находится под санкциями и хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, несмотря на ограничения, напомнил пресс-секретарь президента. Россия тоже привыкла к санкциям, ограничения против нашей страны вводились еще со времен СССР.

При расширении сотрудничества со временем Россия и Иран намерены отойти от использования доллара во взаиморасчетах, цитирует Пескова РИА Новости.

В июне президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на полях Каспийского саммита в Ашхабаде. Российский лидер заявил, что страны находятся в постоянном контакте по вопросам политики и безопасности. Москве и Тегерану "есть о чем поговорить", отметил Путин.

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