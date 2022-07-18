Белоруссия пообещала нарастить экспорт в Россию на треть

Экспорт в Калининградскую область может вырасти еще значительнее

Белоруссия планирует в 2022 году на треть увеличить объем экспорта в Россию, при этом темп роста поставок в Калининградскую область может быть еще выше. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал посол республики в России Владимир Семашко.

Дипломат пообещал, что на сотрудничество с Калининградской областью Белоруссия обратит особое внимание, поскольку у республики всегда были очень плотные отношения с этим российским регионом. Это поставки промышленной продукции и сельскохозяйственной продукции, а также строительство.

По словам Семашко, "Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и те ограничения, которые были неожиданно введены в середине прошлого месяца, сняты", сообщает агентство "БелТА".

11 июля президенты России и Белоруссии в ходе телефонного разговора обсудили калининградский транзит, поставки российских энергоносителей в Европу и ход российской спецоперации. Лукашенко пообещал помочь России обеспечить Калининград товарами. Он отметил, что у Москвы и Минска достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы "без всяких войн и напряжений".

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