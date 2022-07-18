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Арестованный проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО

12:52
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Залим Керефов обвинялся в торговле наркотиками

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, которого арестовали по обвинению в сбыте наркотиков в даркнете, покончил с собой в СИЗО в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц в СИЗО, где покончил с собой Керефов.

"16 июля в одиночной камере обнаружено тело обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, содержащегося под стражей, с телесными повреждениями", - сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили сотрудников СИЗО. Керефов оставил записку, в которой сожалеет о содеянном, сказал источник "Интерфакс".

Ранее ФСБ сообщила, что в ходе обысков в служебных кабинетах сотрудников академии, по месту жительства и нарколаборатории было изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор.

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