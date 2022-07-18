Бочкарев: Продолжается проектирование станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро

Новая станция метро улучшит транспортную доступность района Гольяново

Продолжается разработка проектной документации участка продления Арбатско-Покровской линии метрополитена в район Гольяново. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Перегонные тоннели пройдут от станции "Щелковская" под ул. Уральская и Уссурийская на глубине от 10 м до 23 м. Новая станция метро "Гольяново" расположится на пересечении ул. Уссурийская и Сахалинская", - рассказал он.

Длина участка от "Щелковской" до станции "Гольяново" составит 2,6 километра.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что проектом предусмотрено строительство станционного комплекса с двумя вестибюлями и выходами в город на обе стороны ул. Уссурийская для удобства жителей.

Новая станция метро улучшит транспортную доступность района Гольяново, в котором проживает около 160 тысяч человек, а также позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию "Щелковская" примерно на четверть.

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