Уничижены почти 250 иностранных боевиков

Вооруженный силы России ракетным ударом поразили пункт дислокации наемников украинского "иностранного легиона".

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официлальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Пункт располагался в населенном пункте Константиновка (ДНР).

В результате удара ракетами воздушного базирования уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей, отметили в Минобороны России.

Кроме того, российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ (населенный пункт Витово Черкасской области). В результате атаки уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

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