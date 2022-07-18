Песков рассказал о текущей ситуации в российской экономике

Проблемы есть, но все решаемо

Ситуация в российской экономике гораздо лучше, чем ожидал Запад от блокады и санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Несмотря на то, что ситуация осложняется недружелюбным отношением стран Запада, президент России Владимир Путин не собирается отказываться от амбициозных планов касательно российской экономики.

"Проблемы есть, текущая ситуация осложняется недружелюбным окружением – коллективным западом. Но с другой стороны, ситуация лучше того, чего ожидал коллективный Запад, когда вводил санкции и экономические блокады", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков назвал санкции платой за суверенитет. Представитель Кремля отметил, что по этому поводу есть пословица, которая звучит примерно так: "Все что нас не убивает, делает нас лишь сильнее".

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