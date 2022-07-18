Последние данные о ходе российской спецоперации на сегодня, 18 июля

Группировку "Восток" проинспектировал Сергей Шойгу

Российские вооружённые силы при помощи высокоточных ракет воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Удары наносят и по другим военным объектам противника. Сегодня Сергей Шойгу дал указание на уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Министр обороны проинспектировал группировку "Восток", которая выполняет боевые задачи на Украине.

Проводя инспекцию сил группировки "Восток", министр обороны России Сергей Шойгу поставил перед командованием приоритетные задачи. Одна из главных - уничтожение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведут обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляют намеренные поджоги полей с пшеницей, а также зерновых хранилищ. Ракетные комплексы "Искандер", в том числе, отлично подходят для этого. В зоне СВО они находятся в режиме постоянной боевой готовности. Чтобы не быть обнаруженными, периодически меняют место дислокации. Комплексы к тому же укрыты маскировочной сетью, которая обеспечивает не только визуальный камуфляж, но и, благодаря пропитке специальным химическим составом, нейтрализует радиоволны локаторов. Вооружение "Искандера" - не только баллистические, но и крылатые ракеты. Комплекс максимально компьютеризирован и для работы боевого расчёта крайне прост. Готов к пуску за считанные секунды после получения целеуказания от разведки.

В российском министерстве обороны сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены два подразделения РСЗО "Ураган", три взвода ракетных систем "Град" и 14 артиллерийских взводов гаубиц в Донецкой Народной Республике. Опубликованы уникальные кадры нанесения высокоточных ударов.

Украинские военные подтвердили уничтожение в зоне боевых действий польских самоходных артиллеристских установок "Краб" калибра 155 миллиметров. Ранее сообщалось о нанесении удара по месту хранения американских РСЗО "Хаймарс", которые сейчас активно используются для бомбардировок мирных городов народных республик. Ракеты идентифицируют по характерным поражающим элементам ромбовидной формы.

Согласно данным, которые предоставили в ДНР, не по позициям военных, а по мирным районам городов и сёл за минувшие сутки украинские подразделения выпустили 660 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", миномётов, ствольной артиллерии калибром 122 миллиметра и тех самых дальнобойных ста пятидесяти пяти миллиметровых, предоставленных Киеву Западом.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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