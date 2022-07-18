Правительство направит 150 млн рублей на защиту регионов от паводков

Власти профинансируют создание дамб и укрепление берегов

Налоговые льготы, индексация пенсий, поддержка детей с семьи - эти и другие важные документы стали итогом совместной работы кабмина и депутатов в рамках весенней сессии Федерального собрания.

Как заявил сегодня Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, в условиях сильнейшего давления были приняты решения, необходимые для стабилизации ситуации в стране. Другой темой заседания стали меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Глава правительства подчеркнул, что средства на это предусмотрены в федеральном бюджете.

"Перераспределим их для того, чтобы ускорить работы в четырёх регионах – Алтайском, Пермском краях, Вологодской области и Чеченской Республике. Направим более 150 млн рублей на усиление защиты от паводков и подтоплений. Будет профинансировано создание дамб, укрепление берегов, строительство инженерных сооружений. Вместе эти меры помогут избежать наводнений тысячам жителей и предотвратят ущерб на миллиарды рублей", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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