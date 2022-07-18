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В Москве представили новые доказательства работы биолабораторий на Украине

14:51
  • понедельник
  • 18 июля 2022

На военнослужащих ставили опыты и эксперименты с применением зоопатогенов

Новые доказательства опасной деятельности биолабораторий, которые работали на Украине под эгидой Пентагона, представили в Москве. По словам руководителей парламентской группы, полученные данные говорят о том, что на украинских военнослужащих ставили опыты и эксперименты с применением зоопатогенов. В частности, об этом свидетельствуют результаты анализов крови у пленных. Кроме того, сами лаборатории зачастую не соответствовали критериям безопасности. И результатом утечек вирусов можно объяснить отчасти тот рост эпидемий, который имел место на Украине.

"Скорее всего, те, кто создавали эти биолаборатории, они были заинтересованы не только коррупционно в том, чтобы эти лаборатории были не в должной степени защищены, а в том, чтобы осуществлять таким образом живой эксперимент, текущий – по факту того, что происходило заражение местного населения, отслеживать, как будет выглядеть реакция со стороны населения, какая будет смертность, каковы будут последствия", - заявила Ирина Яровая, зампредседателя Госдумы.

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