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Песков попенял кандидатам в премьеры Великобритании на несдержанность

13:23
  • понедельник
  • 18 июля 2022

В Лондоне прошел второй этап дебатов между претендентами на премьерское кресло

Все претенденты на пост главы британского правительства не могут похвастаться дипломатической сдержанностью, однако "скорее, это из проблемы". Об этом в понедельник, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Два кандидата выбыли из борьбы за пост премьера Британии
Регистрация кандидатов в премьеры Британии завершена

Как отметил официальный представитель Кремля, все высказывания и заявления кандидатов на кресло премьер-министра Великобритании в Москве тщательно фиксируют.

Комментируя заявление одного из кандидатов Лиз Трасс о готовности вызвать российского лидера Владимира Путина на разговор на саммите "Большой двадцатки", Песков заявил, что двусторонние встречи Путина на грядущем саммите G20 пока не прорабатываются, сообщает ТАСС.

После того, как на дебатах претендующая на пост главы британского правительства министр иностранных дел Лиз Трасс заявила о том, что на G20 была готова "осадить" главу МИД России Сергея Лаврова, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о фиаско Лиз Трасс в Москве, а также указала на ее недоразвитые "осаждалки" и "вызывалки".

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