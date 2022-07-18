Собянин открыл после комплексной реконструкции детскую поликлинику в Ясеневе

Благодаря современной технике тут будут проводить даже самую сложную диагностику

Просторные помещения и новейшее оборудование. Сегодня Сергей Собянин открыл в Ясеневе после ремонта детскую поликлинику. Благодаря современной технике тут будут проводить даже самую сложную диагностику.

Светлое, просторное, удобное и красивое новое здание поликлиники в Ясеневе сегодня открыло свои двери для пациентов. Самые маленькие недоверчиво осматриваются.

"Виктор ещё адаптируется. К своей поликлинике он уже привык. А тут всё новенькое, стульчики новенькие", - говорит Надежда Чупина.

К хорошему, как известно, привыкают быстро. Виктор исключением не стал и освоился в новой поликлинике быстро – очень понравилась игровая зона в центре этажа. Ребята постарше оценили не только это.

"Кабинеты стали более продвинутыми, модернизированными. В поликлинику стало более приятно ходить после свежего ремонта, всё в белом цвете, он очень приятный для меня, и в поликлинике стало больше света, приятно будет в неё ходить, с удовольствием", - сказала Полина Рязанцева.

Реконструировали поликлинику меньше, чем за два года. От старого здания 1978 года постройки здесь практически ничего не осталось.

"Мы получили принципиально новое качественное здание. У нас раскрылись возможности в плане диагностики, лечения пациентов", - заявила Ольга Панферова, главный врач детской городской поликлиники №42.

Даже аппарат для бахил автоматический – не надо наклоняться с ребёнком на руках. Здесь есть всё новейшее оборудование – можно провести весь комплекс исследований в одном здании.

Аппарат для автоматической проверки зрения удобен тем, что теперь у врача вместо множества инструментов - одна компактная машина, которая напрямую соединена с рабочим компьютером. И даже старая-добрая бумажная таблица для проверки зрения не нужна - она выводится проектором на стену, и шрифт меняется одним нажатием кнопки.

С помощью такого оборудования теперь можно проводить врачебные совещания, не отвлекаясь от работы – электронная система ЕМИАС отражает все изменения в режиме реального времени.

"Всё это попадает в электронную карту и может быть доступно не только врачу амбулаторного звена, но и всей системе. Например, наша специальность активно связана с детской неврологией, с отоларингологией, с эндокринологией. У нас смежная работа. В этом плане всё достаточно хорошо устроено", - заявила Юлия Беспалюк, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук.

И 42-я детская поликлиника – одна из многих в программе модернизации первичного звена. Об этом рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном открытии.

"Пришлось потерпеть. Потому что сложные коммуникации под поликлиникой проходили. Но я думаю, стоило потерпеть было, потому что это новая поликлиника. С абсолютно новым оборудованием, технологиями, будет служить жителям десятки лет. Ещё сотню поликлиник будем реконструировать. В Ясеневе, кстати, крупнейшая программа, шесть поликлиник под реконструкцию. Мало где в районах такой комплексный подход. Две поликлиники уже отремонтированы, отреконструированы, ещё сейчас четыре будем делать. Тоже какие-то временные неудобства будут, но, думаю, там быстрее будем делать. В течение 9-10 месяцев, в основном, ремонты сейчас заканчивают", - заявил Собянин.

Также в Ясеневе идёт строительство ледового дворца для центра спорта и образования "Самбо-70". Здесь будет 2 ледовых арены: универсальная и тренировочная, несколько залов для занятий хореографией и акробатикой, два зала с тренажёрами. Концепция спорткомплекса разработана вместе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Сейчас выполнена вся конструктивная часть строительства, скоро начнутся фасадные работы, а зимой - отделка.

Александра Панина, Андрей Булычев, Дмитрий Панов, Арсений Калашников. "ТВ Центр".

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