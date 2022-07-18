Под Можайском достали из колодца трехмесячного лосенка

За спасением детеныша наблюдала его мать-лосиха

В Можайском районе спасли лосёнка, который провалился в дренажный колодец. Жалобный писк услышал грибник и вызвал спасателей.

Чтобы вытащить из западни 3-месячного детёныша, его пришлось обвязать крепкими верёвками. Лосёнок не упирался, но и помочь ничем не мог - настолько был напуган неожиданным падением. Впрочем, как только почувствовал свободу, тут же побежал в лес к маме. Она пряталась за деревьями и внимательно следила за спецоперацией по спасению своего чада.

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