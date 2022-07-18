У ММП им. Чернышева выросло число заказов после ухода западных компаний

Новейшее оборудование позволяет выпускать высокоточные элементы быстрее

На Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва производят современные детали для самолётов и вертолётов. После ухода зарубежных партнёров заказов стало больше, но завод справляется. Новейшее оборудование, в том числе 3D-принтер, позволяет выпускать высокоточные элементы быстрее.

Это будущая часть компрессора авиадвигателя. Такие детали здесь обрабатывают с помощью скоростных высокоточных фрезеров. В этом новом цехе их несколько десятков. Супертехнологичное оборудование 2021 года выпуска: импортное и российское. Всеми агрегатами заведует старший производственный мастер Павел Шилков. Сейчас в его подчинении десятки сотрудников. А на предприятие он пришёл 11 лет назад после армии простым рабочим.

"Меня заинтересовала сама профессия металлообработки, точнее, отрасль этого дела. И так случилось, что пришлось всё это по сердцу, по любви", - рассказал Павел Шилков, старший производственный мастер ММП имени В. В. Чернышёва.

На благо страны Московское машиностроительное предприятие имени Чернышёва работает с 1932 года. Это один из самых знаменитых в России оборонных заводов. Здесь производят турбореактивные двигатели для флагманов отечественной авиации - МиГ. Одно из важных направлений - моторы для вертолётов. После ухода зарубежных конкурентов объём заказов на такую продукцию заметно вырос.

"Это МЧС, здравоохранение, вопросы, связанные с доставкой грузов в труднодоступные регионы страны", - перечислил Алексей Шатилов, заместитель управляющего директора по производству ММП имени В. В. Чернышёва.

Финишная сборка моторов происходит на партнёрском предприятии – "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. По его заказу на заводе недавно изготовили компрессор для опытного образца перспективной разработки российской авиации - двигателя ВК-1600В. В мире у него всего 5 аналогов. А предназначен мотор для гражданского многоцелевого вертолёта Ка-62. На базе этого же двигателя планируют создать и самолётную модификацию -- для лёгких пассажирских и транспортных региональных самолетов.

"Технологические решения, которые мы применяли при изготовлении первых опытных образцов, они достаточно новы и являются перспективными в данной отрасли", - заявил заместитель управляющего директора по производству ММП имени В. В. Чернышёва Алексей Шатилов.

Впервые в истории российского двигателестроения конструкторы использовали в документации только 3D-моделирование. Отказались от литья. Две трети деталей опытного образца решили напечатать.

"Три отдельных конструктивных элемента, которые ранее сваривались, объединили в единое целое. Литьём подобные элементы получить невозможно", - рассказал Владислав Кочкуров, гендиректор АО ЦАТ ГК "Ростех".

Всё это изготовили здесь, в Центре аддитивных технологий, который занимается промышленной 3D-печатью. Один из ведущих сотрудников, инженер Евгений Болховецкий адаптировал документацию завода к оборудованию этого предприятия. И сам контролировал весь процесс.

Аддитивные технологии помогли многократно ускорить процесс проектирования, производства элементов и их сборки. А вместе с сокращением времени уменьшилась и стоимость двигателя. Так что, возможно, уже скоро сотни станков на заводе заменят всего несколько печатных аппаратов.

Ксения Игнатова и Вадим Тищенко. "ТВ Центр".

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