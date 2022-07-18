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В Москве стартовали открытые тренинги для врачей

15:03
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Врачи смогут поработать на современном симуляционном медицинском оборудовании

Открытые тренинги для врачей стартовали в кадровом центре Департамента здравоохранения столицы.

Каждое занятие длится 2 часа. За это время медики могут отработать необходимые навыки на новейшем симуляционном оборудовании по самым разным специальностям. Количество тренингов не ограничено, всё зависит от стремления врача к саморазвитию. В конце обучения участники получают объективную оценку полученных навыков, сформированную системой.

"Открытые тренинги - это замечательная возможность для врачей столичной системы здравоохранения совершенствовать уровень своей практической подготовки, любой желающий может бесплатно и в удобное для себя время прийти на тренинги и поработать на современном симуляционном медицинском оборудовании, а специалисты центра помогут им в этом", - заявил Алексей Кислый, начальник управления технического сопровождения.

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Тренинг-центр для врачей
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