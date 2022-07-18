В Москве с начала года пресекли более 5 тысяч случаев незаконной торговли

Чаще всего несанкционированные точки появляются в людных местах

Более 5 тысяч случаев незаконной торговли пресекли в Москве с начала года. Рейды проходят каждый день.

Чаще всего несанкционированные точки появляются в местах скопления людей: в районе остановок общественного транспорта, на пересадочных узлах или по пути к метро. Продают в основном сезонные фрукты и овощи. Вот только никаких документов, подтверждающих качество продуктов, у таких торговцев обычно нет. Также отсутствует касса и медкнижки.

За такие нарушения полагается штраф в размере 5 тысяч рублей, а для предпринимателей - 50 тысяч.

"Сейчас лето. По всей Москве практически на каждом пересадочном месте есть какие-то нарушения. Несанкционированная торговля. Пресекаем, наказываем, привлекаем к административной ответственности", - говорит эксперт отдела по пресечению несанкционированной торговли ГКУ "Организатор перевозок" Александр Лапшин.

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