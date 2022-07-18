В Москве украсят граффити два десятка трансформаторных подстанций

Программа по росписи технических сооружений существует в столице уже девять лет

Более 20 трансформаторных подстанций в Москве украсят до конца лета граффити в стиле народного искусства.

Программа по росписи технических сооружений существует в столице уже девять лет. За это время в городе свой особый стиль появился более чем у семисот объектов. Темой этого года стали русские народные промыслы.

Так в Зеленограде, рядом с Привокзальной площадью появился свой каменный павлопосадский платок. А в одном из местных дворов детей по пути в сад теперь будут радовать яркие и позитивные дымковские игрушки.

"Мы заметили, что если подстанции разукрашено интересными профессиональными художниками, то она служат дольше и меньше приковывает внимание уличных "граффитоманов", - говорит директор по комплексному содержанию объектов энергетического хозяйства АО "Объединенная энергетическая компания" Тимофей Беляев.

"Вот наша задача как раз что-то с этим сделать так, чтобы это всё смотрелось здорово, и не подвергалась возможным рекламным трафаретам, надписям", - говорит руководитель граффити-компании Филипп Гаврилов.

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