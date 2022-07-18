ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве украсят граффити два десятка трансформаторных подстанций

15:23
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Программа по росписи технических сооружений существует в столице уже девять лет

Более 20 трансформаторных подстанций в Москве украсят до конца лета граффити в стиле народного искусства.

Программа по росписи технических сооружений существует в столице уже девять лет. За это время в городе свой особый стиль появился более чем у семисот объектов. Темой этого года стали русские народные промыслы.

Так в Зеленограде, рядом с Привокзальной площадью появился свой каменный павлопосадский платок. А в одном из местных дворов детей по пути в сад теперь будут радовать яркие и позитивные дымковские игрушки.

"Мы заметили, что если подстанции разукрашено интересными профессиональными художниками, то она служат дольше и меньше приковывает внимание уличных "граффитоманов", - говорит директор по комплексному содержанию объектов энергетического хозяйства АО "Объединенная энергетическая компания" Тимофей Беляев.

"Вот наша задача как раз что-то с этим сделать так, чтобы это всё смотрелось здорово, и не подвергалась возможным рекламным трафаретам, надписям", - говорит руководитель граффити-компании Филипп Гаврилов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Оформление техсооружений
Оформление техсооружений
Оформление техсооружений
Оформление техсооружений
Оформление техсооружений
Оформление техсооружений
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.