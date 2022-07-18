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Полиция раскрыла серию разбойных нападений на московские аптеки

15:19
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Задержать подозреваемого удалось благодаря камерам наблюдения

Столичные полицейские раскрыли серию разбойных нападений на городские аптеки. Злоумышленник врывался в торговые точки в вечернее время, когда рядом никого не было. Каждый раз он угрожал провизорам и фармацевтам пистолетом и требовал деньги. Сотрудникам ничего не оставалось, как подчиниться преступнику.

Во время последнего эпизода на Краснопрудной улице мужчина похитил не только выручку из кассы, но и сотовый телефон. Задержать подозреваемого удалось благодаря камерам наблюдения. Оказалось, что за разбой он привлекается уже не в первый раз.

"Задержали подозреваемого на территории Московской области. В ходе дальнейшего расследования у оперативников появились основания полагать, что он причастен и к другим противоправным деяниям. По аналогичному сценарию были совершены разбои в аптеках на улицах Русаковской и Большой Черкизовской", - заявила представитель МВД Ирина Волк.

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