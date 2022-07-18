Редкие интервью Путина объяснили коронавирусом

Меры предосторожности сохраняются, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин не может так часто, как хотелось бы, лично общаться с представителями средств массовой информации. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что "мы с вами только постепенно выходим из двух лет ковидной пандемии". С учетом этого в отношении главы государства в России действуют особые меры предосторожности и безопасности.

Со временем интервью Владимира Путина иранским журналистам будет организовано, "обязательно попросим президента Путина предоставить иранским журналистам такую возможность", заверил Песков.

Пресс-секретарь главы государства выразил уверенность, что российско-иранские контакты на высшем уровне будут продолжаться, "и Путин продолжит посещать Тегеран, президент Ирана будет и дальше приезжать в Москву, поэтому мы такую возможность обязательно найдем", сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что в отношении защиты здоровья российского лидера предпринимаются соответствующие меры. В период высокой заболеваемости коронавирусом тех, с кем контактировал Путин, регулярно тестировали на COVID-19, некоторым приходилось выдерживать карантин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"