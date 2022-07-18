Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

Жителей города призывают к осторожности

В Москве в понедельник, 18 июля, ожидается сильный дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/c. В связи с этим автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными на дороге, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве призвали избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и не парковать машины у шатких конструкций и под деревьями. Если есть возможность, лучше отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие часы — из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП.

В пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы попросили все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, сообщает АГН "Москва".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 18 июля может стать самым холодным днем в столичном регионе с начала месяца. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется всего до 18 градусов тепла. Лишь к концу недели метеорологи обещают потепление.

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