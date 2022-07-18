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Отказ от энергоносителей из России обойдется ЕС в 200 млрд долларов

14:17
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Финансовое бремя ляжет на простых граждан

Отказ от поставок российских энергоносителей заставляет европейские страны вводить дополнительные меры поддержки энергетических и коммунальных компаний. Они в итоге могут лечь финансовым бременем в размере 200 млрд долларов на простых граждан предстоящей зимой.
Французская энергетика перешла на мазут

Как сообщает Bloomberg, ситуация "напоминает падающую цепочку энергетического домино, каждая кость в котором стоит миллиарды евро". Обанкротившаяся энергетическая компания тянет за собой все государственное снабжение.

По мере подорожания нефти и газа все больше европейских компаний будут нести потери. Например, германский импортер российского газа Uniper попросил у Берлина 10 млрд евро для финансовой стабилизации. Во Франции национализация корпорации EDF может обойтись Парижу более чем в 8 млрд евро.

При этом единственный способ выжить для энергокомпаний — переложить последствия скачка цен на потребителей. Но в таком случае их расходы возрастут на 290% относительно уровня середины 2020 года.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что до сих пор убежден в том, что решение о введении санкций против России, в том числе в отношении энергетических ресурсов, было правильным, несмотря на последствия для Евросоюза. Перед Европой стоит угроза энергобезопасности, однако на следующей неделе Еврокомиссия представит свой план действий в этой области, рассказал чиновник.

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