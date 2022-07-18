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Средний чек на сборы ребенка в школу вырос на 15%

13:58
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Набор тетрадей обойдется в среднем в 335 рублей

За год школьный набор в виде канцелярских принадлежностей и формы подорожал на 15%, в июне-июле средний чек затрат составил 13364 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ресурса "Чек Индекс".

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Уточняется, что средний чек покупки комплекта необходимых канцелярских принадлежностей для первоклассника стал на 12% выше, чем в прошлом году, составив 784 рублей.

Средняя стоимость дневника - 163 рубля, набора тетрадей - 335 рублей, рюкзака - 1884 рубля, школьной формы - 2929 рублей.

Как сказано в исследовании, более 60% покупок товаров к школе совершаются в режиме онлайн, в основном на площадках маркетплейсов.

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