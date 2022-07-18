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"Надо очухаться": Лукашенко отругал чиновников за строительство дворцов-больниц

14:02
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Президент призвал экономить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал чиновников за строительство слишком роскошных больниц.

По мнению главы государства, есть вещи, где можно сэкономить, а где – нельзя. Важно понимать, что толстые стены и тройная крыша нужны больнице, а элементы разнообразного декора – нет.

"Мы не настолько богаты, чтобы строить не больницу, а дворец… Экономить нельзя там, где нельзя экономить, но там, где можно экономить, значит, надо экономить. Надо очухаться", - заявил Лукашенко на совещании по вопросу постдипломной профессиональной подготовки врачей-специалистов.

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