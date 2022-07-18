Собянин открыл после комплексной реконструкции детскую поликлинику в Ясеневе

в Москве практически каждую неделю завершается реконструкция одной-двух поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал №1 детской городской поликлиники №42 на улице Голубинская.

"55-я поликлиника, которую мы реконструировали. Еще сотню поликлиник будем реконструировать. В Ясенево, кстати, крупнейшая программа - шесть поликлиник под реконструкцию. Мало где в районах такой комплексный подход. Две поликлиники уже отремонтировано. Сейчас четыре будем делать. Будут временные неудобства. Но, я думаю, там быстрее будем делать - в течение 9-10 месяцев в основном заканчиваем", - отметил градоначальник.

В ходе реконструкции четырехэтажное здание поликлиники было практически полностью перестроено: обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. Было установлено новейшее медицинское оборудование.

По словам Собянина, в Москве практически каждую неделю завершается реконструкция одной-двух поликлиник.

В рамках объезда объектов в районе Ясенево мэр также оценил ход работ по строительству ледового дворца для Центра спорта и образования "Самбо-70". Завершиться оно должно раньше намеченного срока - в 2023 году.

"Идем с опережением, планируем ввести в 2023 году. Строительство объекта начато в мае прошлого года. На сегодняшний день выполнена вся конструктивная часть, а именно бетон- и металлокаркас. Приступили к работам по фасаду, приступили к внутренним отделочным работам. К зиме планируем полностью контур закрыть и перейти в отделочную работу", - доложил генеральный директор компании-подрядчика АНО "РСИО" Ильгиз Хайрутдинов.

Кроме того, глава города дал поручение провести работы по благоустройству близлежащей территории.

В строящемся ледовом дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.

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