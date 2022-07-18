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"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай

14:19
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с китайской CNPC

Пресс-служба "Газпрома" сообщила в понедельник, что 17 июля был зафиксирован новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

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Уточняется, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской CNPC.

В 2020 году трубопроводные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем выросли до 10,4 миллиарда.

В начале февраля "Газпром" подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно.

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