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Бывший вице-мэр Воронежа получил срок за присвоение средств

14:49
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Фигурантом дела Владимир Левцев стал в сентябре 2020 года

Центральный районный суд Воронежа признал виновным бывшего директора ГУП "Облкоммунсервис" Владимира Левцева по делу о присвоении вверенного имущества в особо крупном размере.

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Наказание составило два года лишения свободы.

Следствие установило, что Левцев с весны 2016 года по осень 2017 года получил в кассе предприятия более 1,5 миллиона рублей якобы в качестве аванса на хозяйственные расходы.

Левцев занимал должность вице-мэра Воронежа по градостроительству с мая 2019 года. Фигурантом дела он стал в сентябре 2020 года, после чего написал заявление об увольнении.

В ходе следствия подсудимый полностью возместил причиненный ущерб.

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