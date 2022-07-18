МИД Украины раскритиковал Запад за поставки тяжелого вооружения

Количество оружия не устраивает Киев

Киев недоволен количеством поставляемого ему западными государствами тяжелого вооружения. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД признал, что "снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым".

Однако количественно снабжение Западом Украины оружием является неудовлетворительным, цитирует Кулебу РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что республика может прекратить поставки оружия на Украину из-за политического кризиса, якобы устроенного российским властями. По словам министра, "русские празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство".

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