Путин оценил продолжительность жизни в России

Как отметил глава государства, стремиться нужно к показателю 78 лет к 2030 году

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что основной целью нацпроектов остается снижение бедности в стране.

Как уточнил глава государства, по итогам прошлого года уровень бедности в России снизился до 11%, но темпы недостаточны.

Кроме того, президент добавил, что продолжительность жизни в стране превысила 73 года. По словам Путина, это хороший показатель, но нужно стремиться к продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать развитие, но пребывать в растерянности страна не будет, заключил президент.

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