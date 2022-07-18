H&M откроет магазины для прощальной распродажи 1 августа

Магазины будут работать в течение ограниченного периода времени

Компания H&M откроет магазины для распродажи 1 августа 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе сети. Россияне смогут приобрести остатки коллекций, после чего H&M окончательно уйдет из России.

"С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов", - уточнили РИА Новости в компании.

Ранее в компании сообщили, что приняли решение об уходе из-за "операционных проблем и непредсказуемого будущего".

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