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Путин: Россия не отступит на десятилетия назад

14:38
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Такой сценарий предрекают Москве недоброжелатели

Россия в своем развитии не будет отступать на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал российский лидер Владимир Путин.
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Владимир Путин 18 июля проводит заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди тем заседания — технологическая сфера, цифровая экономика и финансовые ресурсы для технологических компаний.

Комментируя ситуацию в экономике, президент заявил, что Россия не может развиваться в отрыве от всего мира. Однако Путин подчеркнул, что "так и не будет", несмотря на западные рестрикции, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что санкции против России являются ценой за ее независимость и суверенитет. По его словам, Москва уже привыкла к санкциям, поскольку общее количество ограничений еще со времен СССР "исчисляется тысячами".

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