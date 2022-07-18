Путин: Россия не отступит на десятилетия назад

Такой сценарий предрекают Москве недоброжелатели

Россия в своем развитии не будет отступать на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал российский лидер Владимир Путин.

Владимир Путин 18 июля проводит заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди тем заседания — технологическая сфера, цифровая экономика и финансовые ресурсы для технологических компаний.

Комментируя ситуацию в экономике, президент заявил, что Россия не может развиваться в отрыве от всего мира. Однако Путин подчеркнул, что "так и не будет", несмотря на западные рестрикции, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что санкции против России являются ценой за ее независимость и суверенитет. По его словам, Москва уже привыкла к санкциям, поскольку общее количество ограничений еще со времен СССР "исчисляется тысячами".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"