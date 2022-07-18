Путин раскритиковал работу "Ростеха"

Компания демонстрирует "скромные результаты"

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам подверг критике руководство госкорпорации "Ростех".

"Скромных результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, коллеги сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую то, что происходит, в том числе по проектам сетей пятого поколения, проекта оборудования по созданию широкого интернета вещей", - сказал глава государства, которого цитирует РБК.

Российский лидер также указал на то, что проект по созданию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году.

Как отметил президент, российская финансовая система была не готова обеспечивать те компании, которые не имеют активов и при этом имеют большие перспективы развития.

Необходимо сформировать механизмы, которые позволят такими компаниям привлекать частный капитал на российском рынке, подчеркнул глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"