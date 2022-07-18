Суд в Москве наложил на Google второй оборотный штраф

Ранее компания выплатила 7,22 миллиарда рублей
Мировой судья Таганского района Москвы вынес американской компании Google второй оборотный штраф.
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек", - цитирует судью РИА "Новости".
Протокол был составлен 22 июня за повторный отказ удалить с видеохостинга YouTube недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС России.
В конце декабря Google получила оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"