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Суд в Москве наложил на Google второй оборотный штраф

15:02
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Ранее компания выплатила 7,22 миллиарда рублей

Мировой судья Таганского района Москвы вынес американской компании Google второй оборотный штраф.

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"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек", - цитирует судью РИА "Новости".

Протокол был составлен 22 июня за повторный отказ удалить с видеохостинга YouTube недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС России.

В конце декабря Google получила оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту.

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