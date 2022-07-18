Минск пригрозил ответом в случае ареста своей зарубежной собственности

Об этом заявили в белорусском МИД

Власти Белоруссии не оставят без ответа случаи ареста и изъятия белорусской собственности в других государства. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали в белорусском министерстве иностранных дел.

Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей рассказал, что МИД вместе с коллегами из других министерств и ведомств тщательно анализирует случаи изъятия собственности и вырабатывает адекватные шаги.

По словам министра, уже детально изучены все случаи, связанные с арестом белорусского имущества за рубежом, в частности, о каком имуществе и о каких суммах идет речь в конкретном случае.

В настоящее время "обрабатываются необходимые юридические действия", цитирует Макея РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко находил позитив во введенных Западом санкциях. По его словам, "наконец-то мы будем работать с Россией так, как должны". Раньше Москва и Минск "не могли никак преодолеть расчет в валюте, а теперь — пожалуйста, теперь в рублях".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"