ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минск пригрозил ответом в случае ареста своей зарубежной собственности

15:42
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Об этом заявили в белорусском МИД

Власти Белоруссии не оставят без ответа случаи ареста и изъятия белорусской собственности в других государства. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали в белорусском министерстве иностранных дел.
Белоруссия пообещала нарастить экспорт в Россию на треть

Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей рассказал, что МИД вместе с коллегами из других министерств и ведомств тщательно анализирует случаи изъятия собственности и вырабатывает адекватные шаги.

По словам министра, уже детально изучены все случаи, связанные с арестом белорусского имущества за рубежом, в частности, о каком имуществе и о каких суммах идет речь в конкретном случае.

В настоящее время "обрабатываются необходимые юридические действия", цитирует Макея РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко находил позитив во введенных Западом санкциях. По его словам, "наконец-то мы будем работать с Россией так, как должны". Раньше Москва и Минск "не могли никак преодолеть расчет в валюте, а теперь — пожалуйста, теперь в рублях".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.