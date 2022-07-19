Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит больше уделять время семье, Козерогов же ожидают серьезные семейные вопросы

Овны

Лето будет не зачтено, если вы не успеете как следует развлечься и порадоваться жизни. Звезды призывают с этого дня почаще ходить в клубы и на концерты.

Тельцы

Домашние дела будут занимать у вас много времени в ближайшие две недели – так встали звезды. Вы будете принимать гостей, переезжать или покупать бытовую технику.

Близнецы

Количество дел и мест, где нужно побывать, заметно вырастет. Придется ускориться. И не забывайте уделять время семье – это сейчас очень важно.

Раки

Меркурий пролетел ваш знак, как ракета, оставив после себя немало впечатлений и незавершенных дел. Теперь ваша задача спокойно закончить начатое.

Львы

Меркурий вошел в ваш знак, где не задержится надолго – всего лишь до 4-го августа. Поэтому рассиживаться вам некогда: беритесь за дела, требующие поездок и общения.

Девы

Планеты потихонечку подбираются к вашему знаку, напоминая о предстоящем дне рождения. Если вы любите делать все заранее, пора продумать концепцию праздника.

Весы

Активизируйтесь в социуме, если это входит в ваши планы. Стать заметнее вам поможет Меркурий. Он также может принести новых друзей.

Скорпионы

На работе у вас оживление, новшества, разговоры или новые регламенты. Тем, кто находится в поиске, самое время обновить или создать резюме на сайте.

Стрельцы

Звезды выталкивают вас из зоны комфорта, отправляя в путешествие или на учебу – туда, где у вас мало опыта. Это отличное время для познания себя и открытия новых талантов.

Козероги

Вас ждут серьезные семейные вопросы: наследство, обязанности перед родителями или страховка на дом. Если вам интересна ипотека, поспешите узнать актуальные условия.

Водолеи

Семейные представители знака смогут в ближайшее время наладить отношения с партнерами, а свободные – найти новую любовь. Ключ к успеху будет в вербалике – вам нужно все озвучивать.

Рыбы

Если у вас есть жалобы на здоровье, сейчас можно обращаться к врачам, записываться на обследования. До 4-го августа также хорошо поменять свой график и образ жизни.

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